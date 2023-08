Bad Wimpfen (ots) - Das Jahr 2023 steht bei Lidl in Deutschland ganz im Zeichen

von "50 Jahre mehr als günstig". Der Frische-Discounter setzt damit eine der

"größten und längsten Geburtstagsfeiern des Jahres" fort - ab heute in Form der

Qualitätsmarken-Wochen. Fünf Wochen lang werden ausgewählte Eigenmarken in einer

crossmedialen 360-Grad-Kampagne vorgestellt und zum günstigen Probierpreis

angeboten - aufmerksamkeitsstark und mit prominenter Unterstützung.



Mehr Qualität, mehr Auswahl, mehr Überraschung - die ausgezeichneten Eigenmarken

Die über 100 verschiedenen Lidl-Eigenmarken bieten mehr als nur günstige Preise.Mehrere unabhängige Prüfinstitute attestieren den Produkten regelmäßig eine hoheQualität und prämieren sie in Form diverser Auszeichnungen. Bei der StiftungWarentest erreicht Lidl mit seinen Eigenmarken im großen Händlervergleich derletzten vier Jahre im Durchschnitt das beste Qualitätsurteil mit "Gut" (2,4) undsetzt sich dabei im Handelsmarkenvergleich an die Spitze derLebensmitteleinzelhändler*. Die vegane Eigenmarke "Vemondo" wurde bereitsdoppelt ausgezeichnet: Sowohl mit dem "International V-Label Award 2022" alsauch mit dem "PETA Vegan Food Award" für das beste vegane Sortiment.Starke Persönlichkeiten für starke MarkenDiese und weitere Erfolge bieten Grund zu feiern. Jede Woche steht daher eineandere der beliebten Lidl-Eigenmarken wie beispielsweise Milbona, Bon Gelatioder Saskia im Mittelpunkt und wird prominent in unterhaltsamen TV-Spotsbeworben. Genauso wie bei den Lidl-Marken wird auch bei den neuen Werbespots fürjeden etwas dabei sein. Barbara Schöneberger und Max Giermann präsentieren wiezuvor mit Charme und Witz die aktuellen Angebote. Auch Erfolgskünstlerin HeleneFischer ist mit einem eigenen TV-Spot für die Qualitätsmarken-Wochen vertreten.Dieser wird zeitgleich auf ausgewählten TV-Sendern um 20:13 Uhr am Freitag, den4. August, ausgestrahlt. Die Clips werden auch online auf denSocial-Media-Kanälen von Lidl in Deutschland zu sehen sein. Darüber hinausinszeniert der Frische-Discounter die Kampagne während der Aktionswochen anunterschiedlichen Stellen mit prominenten Online Displays sowie auf der Websitelidl.de und in der Lidl Plus-App.Auch abseits digitaler Medien erfreuen sich die Qualitätsmarken von Lidl großerAufmerksamkeit. Durch großformatige Anzeigen in auflagenstarken, deutschenPrint-Medien, durch Radio-Spots und Wurfzetteln sowie Out-of-Home-Displayswerden die Eigenmarken ebenso prominent präsentiert wie in den Filialen durcheine Vielzahl an Aktionshinweisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .*Die angegebenen Mittelwerte (Durchschnitt) berechnen sich aus den durch dieStiftung Warentest in der Zeitschrift " test " ermittelten "testQualitätsurteilen" zu Handelsmarkenprodukten aus 48 Lebensmitteltests derStiftung Warentest. Die Qualitätsurteile fassen dabei Ergebnisse mehrererTeilprüfungen zusammen. Insgesamt hat die Stiftung Warentest aus 58Lebensmitteltests, die von Juli 2018 bis November 2022 in test und auf test.deerschienen sind, Bilanz gezogen. Ausgewertet wurden 1.414 Produkte, darunter 786Marken und 628 Handelsmarkenprodukte (Produkte, die es nur bei einem bestimmtenHändler gibt), wobei in 48 der 58 ausgewerteten Tests Qualitätsurteile vergebenwurden und bei 10 anderen Tests kein Qualitätsurteil vergeben worden ist. DieMittelwerte wurden aus den Urteilen von Sehr gut bis Mangelhaft berechnet.Betrachtet wurden Qualitätsurteil, sensorisches Urteil, Schadstoffe,mikrobiologische Qualität, Deklaration. Statistische Auswertung: mittels MannWhitney UTest. Für den Vergleich der Qualität der Handelsmarkenprodukt Qualitätverschiedener Händler wurde nur Händler berücksichtigt, die mit mehr als 60Produkten vertreten waren. Statistische Auswertung: mittels Kruskal Wallis Test.Weitere Informationen zur Auswertung der Stiftung Warentest in der Ausgabe test2/2023, Test "Der große Markencheck".