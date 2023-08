Wirtschaft Stuttgart verdient mit parkenden Autos am meisten pro Einwohner

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mit parkenden Autos verdienen Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf am meisten Geld unter den 16 Landeshauptstädten. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Verweis auf eine Umfrage in allen Bundesländern.



Die Einnahmen in den drei Städten lagen demnach im vergangenen Jahr bei rund 40 Euro pro Einwohner. Nicht einmal halb so viel waren es in Erfurt, Hannover, Saarbrücken, Mainz und Bremen. In absoluten Zahlen lagen die Millionenstädte Berlin (114 Millionen Euro), Hamburg (75 Millionen Euro) und München (53 Millionen Euro) bei den Parkeinnahmen vorne.