Huaweis KI-Modell Pangu-Weather sagt Wetterereignisse in Sekundenschnelle vorher - jetzt kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der Juli 2023 wird wahrscheinlich als der

heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen und möglicherweise als der wärmste

seit 120.000 Jahren in die Geschichte eingehen. Mit der zunehmenden Erwärmung

des Klimas steigt die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse. Herkömmliche

Wettervorhersagen erfordern eine enorme Rechenleistung, um brauchbare Ergebnisse

zu liefern. Jetzt steht der Öffentlichkeit ein neues KI-gestütztes Wettermodell

zur Verfügung, das Wettervorhersagen grundlegend verändert.



Pangu-Weather, ein von HUAWEI CLOUD entwickeltes KI-Modell für

Wettervorhersagen, ermöglicht präzisere Wettervorhersagen bei einer

10.000-fachen Steigerung der Berechnungsgeschwindigkeit, die globale

Wettervorhersagen innerhalb weniger Sekunden ermöglicht. Dies erleichtert

frühzeitige Vorhersagen und Vorbereitungsmaßnahmen im Vorfeld von extremen

Wetterlagen. Diese Ergebnisse wurden am 5. Juli 2023 in der von Experten

geprüften wissenschaftlichen Publikation Nature

(https://www.nature.com/articles/s41586-023-06185-3) veröffentlicht.