Oukitel präsentiert RT7 Titan - das erste robuste 5G-Tablet der Welt mit 32000-mAh-Akku

Ein bemerkenswerter Durchbruch ist, dass Oukitel das RT7 Titan mit der weltweit größten Akkukapazität von 32000 mAh auf den Markt bringt und damit die meisten anderen robusten Tablets in den Schatten stellt, deren Akkukapazitäten im Schnitt nur zwischen 7000 mAh und 10000 mAh liegen. Das RT7 Titan bietet bis zu 2.720 Stunden Standby-Betrieb, 220 Stunden Gesprächszeit und 35 Stunden Videowiedergabe. Eine längere Nutzung zur Unterhaltung oder während der Arbeit ist jederzeit gewährleistet. Darüber hinaus verfügt das neue Modell über eine Reverse-Charging-Funktion, mit der sich in Notfällen auch andere Geräte mit hoher Leistung aufladen lassen.

Im Oukitel RT7 Titan kommt ein MediaTek Dimensity 720-Prozessor zum Einsatz, der in Verbindung mit bis zu 24 GB RAM und 256 GB ROM ein ruckelfreies Erlebnis bei Multitasking, Spielen und Videos garantiert. Mit 5G-Konnektivität ist das Oukitel RT7 Titan wegweisend und bietet im Vergleich zu 4G weniger Latenz, höhere Kapazität und mehr Bandbreite.

Das RT7 Titan verfügt über ein10,1 Zoll großes FHD+-Display mit einer Helligkeit von 400 Nits, das sowohl in Innenräumen als auch im Freien ein brillantes Seherlebnis bietet. Im Gegensatz zu anderen handelsüblichen Tablets widersteht das RT7 Titan Stürzen, Stößen und extremen Temperaturen und verfügt über eine Zertifizierung nach den Standards IP68, IP69K und MIL-STD-810H.

Dank der 48-MP-Hauptkamera und der 20-MP-Nachtsichtkamera können Nutzer jeden Moment festhalten – bei Tag und bei Nacht. Eine 32-MP-Frontkamera ermöglicht Selfies in hoher Bildqualität. Als Zubehör bietet Oukitel drei praktische Optionen an: einen Griff aus hochwertiger Legierung, einen Handriemen und einen Schulterriemen. Nutzer können das gewünschte Zubehör je nach Bedarf auswählen. Laut Oukitel wird das RT7 Titan ab dem 21. August auf AliExpress erhältlich sein. Weitere Informationen folgen in Kürze in den nächsten Ankündigungen von Oukitel.

Informationen zu OUKITEL

OUKITEL ist eine Hightech-Unternehmensmarke der „Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD" mit Sitz in Shenzhen, China. In diesem Unternehmen sind Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Kundensupport unter einem Dach vereint. Mit einem Partnernetzwerk von mehr als 130 Händlern in 60 Ländern werden OUKITEL-Produkte in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika vertrieben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2169019/Image_for_RT7_Titan.jpg

