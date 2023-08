Amazon übertrifft Erwartungen: Umsatz steigt um 11% auf 134,4 Mrd. USD - Aktie legt um 6% zu!

Der weltgrößte Online-Händler Amazon verzeichnete im vergangenen Quartal ein deutliches Wachstum. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um elf Prozent auf 134,4 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis erhöhte sich von 3,3 auf 7,7 Milliarden Dollar, während der Gewinn von einem Verlust von zwei Milliarden Dollar im Vorjahr auf 6,7 Milliarden Dollar stieg. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten, was zu einem Anstieg der Aktie um sechs Prozent im nachbörslichen Handel führte. Besonders das Cloud-Geschäft von Amazon Web Services (AWS) trug zum Wachstum bei, mit einem Umsatzanstieg von zwölf Prozent auf 22,1 Milliarden Dollar. Die Prognosen für das laufende dritte Quartal übertrafen ebenfalls die Markterwartungen, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 138 und 143 Milliarden Dollar.Die positive Entwicklung von Amazon im vergangenen Quartal ist auf eine Erholung des Online-Handels und Sparmaßnahmen zurückzuführen. Das Unternehmen konnte das Kerngeschäft des Online-Handels, insbesondere im Heimatmarkt Nordamerika, stabilisieren. Die Erlöse der Handelsplattform stiegen um elf Prozent auf 74,4 Milliarden Dollar, während das operative Ergebnis von einem Verlust von 627 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 3,2 Milliarden Dollar stieg. Das internationale Geschäft konnte den operativen Verlust ebenfalls deutlich reduzieren.Bei der Cloud-Sparte AWS gab es jedoch eine Abschwächung des Wachstums. Der operative Gewinn sank um sechs Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar. Dennoch macht das Cloud-Geschäft einen großen Teil des AWS-Geschäfts aus, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen. Amazon plant, AWS als langfristigen Partner für Kunden im Bereich generative KI zu etablieren und arbeitet an eigenen Anwendungen mit generativer KI, um auch die Sprachassistentin Alexa zu verbessern.Die Quartalsergebnisse von Amazon übertrafen die Erwartungen der Analysten und führten zu einem Anstieg der Aktie im vorbörslichen Handel um neun Prozent. Die Prognosen für das laufende dritte Quartal liegen ebenfalls über den Markterwartungen. Trotzdem gibt es auch Schattenseiten, wie das langsamere Wachstum im Cloud-Geschäft von AWS. Die Zukunft von Amazon hängt daher auch von der Stabilisierung dieses wichtigen Segments ab.Insgesamt bleibt die Aktie von Amazon ein Basisinvestment im Technologiesektor. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren zwar keine konstant steigenden Gewinne erzielt, aber mit einer besseren Kostenkontrolle und der Nutzung von KI-basierten Anwendungen könnte Amazon nachhaltiges Kurspotenzial haben. Die erfolgreiche Stabilisierung des AWS-Wachstums wird dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Die Amazon Aktie wird aktuell mit einem Plus von +8,27 % und einem Kurs von 139,6EUR gehandelt.