Ölpreise steigen weiter: Saudi-Arabien verlängert Förderkürzung, Russland zieht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zur Lieferung im Oktober 84,07 US-Dollar, was einem Anstieg von 88 Cent gegenüber dem Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 1,05 Dollar auf 80,56 Dollar. Saudi-Arabien hat seine einseitige Kürzung der Ölförderung um einen weiteren Monat verlängert, was zu einer Stabilisierung der Ölpreise beigetragen hat. Das Land hatte seine tägliche Fördermenge seit Juli um eine Million Barrel reduziert, um die Ölpreise zu stützen. Auch Russland hat seine Fördermenge verringert. Die Ölpreise hatten am Mittwoch zunächst dreimonatige Höchststände erreicht, waren dann aber zeitweise unter Druck geraten. Am Donnerstag haben sich die Notierungen am Ölmarkt vorerst stabilisiert.Am Freitag sind die Ölpreise weiter gestiegen und haben an die kräftigen Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zur Lieferung im Oktober 85,81 US-Dollar, was einem Anstieg von 68 Cent gegenüber dem Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 72 Cent auf 82,27 Dollar. Die Ankündigung von Saudi-Arabien, die einseitige Kürzung der Ölförderung um einen weiteren Monat zu verlängern, hatte den Ölpreisen bereits am Vortag Auftrieb verliehen. Auch Russland hat eine Änderung der Förderpolitik angekündigt und will die Ölexporte im September um 300.000 Barrel pro Tag drosseln. Die Ölpreise konnten mit den jüngsten Kursgewinnen Verluste aus dem früheren Verlauf der Handelswoche ausgleichen und haben sich im Vergleich zum Beginn der Woche wenig verändert.Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt und hielten sich in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zur Lieferung im Oktober 83,37 US-Dollar, was einem Anstieg von 17 Cent gegenüber dem Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 15 Cent auf 79,64 Dollar. Die Ölpreise hatten am Mittwoch zunächst dreimonatige Höchststände erreicht, waren dann aber zeitweise unter Druck geraten. Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise. Saudi-Arabien hat seine einseitige Kürzung der Ölförderung um einen weiteren Monat verlängert, was zu einer Stabilisierung der Ölpreise beigetragen hat.

