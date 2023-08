BASF-Aktie: Stabile Dividendenperle mit Risiken - Bankhaus Metzler hebt Kursziel an

Die BASF-Aktie gilt als verlässliche Dividendenperle im DAX und wird von Anlegern aufgrund ihres stabilen Geschäfts und attraktiven Ausschüttungen geschätzt. Das Unternehmen ist eines der weltweit führenden Chemieunternehmen und verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio. Die hohe Dividendenrendite von über 7% und die lange Dividendenhistorie sprechen für sich. Zudem investiert BASF kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen für verschiedene Branchen zu entwickeln.Allerdings gibt es auch einige Bedenken, die man berücksichtigen sollte. Als Chemieunternehmen ist BASF konjunkturabhängig und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann die Nachfrage nach chemischen Produkten stark zurückgehen. Dieses Risiko scheint sich derzeit bei BASF zu bewahrheiten, da Volumen und Preise rückläufig sind. Die schwachen Zahlen führten zu einer Revision der Prognose für das Gesamtjahr 2023. Das Management setzt nun auf Kostenersparnisse und Einsparungen bei den Investitionen, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Allerdings ist auch eine deutliche Aufhellung der Weltkonjunktur erforderlich.Umwelt- und Nachhaltigkeitsbedenken gegenüber der chemischen Industrie können ebenfalls dazu führen, dass einige Investoren zögern, in BASF zu investieren. Der intensive Wettbewerb in der Chemiebranche setzt die Margen unter Druck und beeinträchtigt die Profitabilität.Insgesamt wird die BASF-Aktie jedoch als attraktiver Dividendentitel im DAX angesehen, der aber auch Risiken birgt. Als zyklisches Unternehmen könnte die frühe Phase eines Konjunkturaufschwungs die ideale Zeit sein, um von möglichen Erholungen zu profitieren. Es wird empfohlen, die weitere Entwicklung abzuwarten und zu beobachten.Das Bankhaus Metzler hat BASF von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel angehoben. Der Analyst Thomas Schulte-Vorwick sieht die Ludwigshafener vor einem Wendepunkt und erwartet eine Verbesserung des Barmittelumschlags.Insgesamt gibt es also sowohl positive als auch negative Argumente für ein Investment in die BASF-Aktie. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 46,78EUR gehandelt.