Carl Zeiss Meditec verzeichnet starkes Umsatzwachstum von 13,3% - Aktie steigt im Handel!

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 ein starkes Umsatzwachstum von 13,3 Prozent auf rund 1,51 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Wachstum 12,9 Prozent. Der Umsatzanstieg wurde von beiden strategischen Geschäftsbereichen, Ophthalmology und Microsurgery, getragen.Im Bereich Ophthalmology stieg der Umsatz um 12,2 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro, während der Bereich Microsurgery ein Umsatzwachstum von 16,9 Prozent auf 357,3 Millionen Euro verzeichnete. In allen Berichtsregionen konnte das Unternehmen Zuwächse verzeichnen. In der Region EMEA stieg der Umsatz um 11,4 Prozent, in der Region Americas um 24,2 Prozent und in der Region APAC um 8,8 Prozent.Trotz des Umsatzwachstums blieb das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 244,9 Millionen Euro hinter dem Vorjahreswert zurück. Die EBIT-Marge lag bei 16,2 Prozent, im Vorjahr waren es noch 20,7 Prozent. Die rückläufige Entwicklung des EBIT ist unter anderem auf einen ungünstigen Produktmix, lange Lieferzeiten für refraktive Lasersysteme und strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb und Marketing zurückzuführen.Aufgrund weiterer Belastungen bei den Jahreszielen rechnet das Unternehmen nun mit einer EBIT-Marge am unteren Rand der bisherigen Prognose von 17 bis 20 Prozent. Das Umsatzziel von 2,1 Milliarden Euro bleibt jedoch bestehen. Das Management erwartet zudem eine "temporär signifikante" Belastung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 aufgrund des geplanten Abbaus von Lagerbeständen in China.Trotz der Herausforderungen durch Lieferprobleme und gestiegene Kosten zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Die Lieferketten haben sich allmählich stabilisiert und die Auslieferung von Geräten konnte beschleunigt werden. Zudem schreiten die Innovations-Pipeline und gezielte Wachstumsinitiativen in den Bereichen Vertrieb und Marketing voran.Die Aktie von Carl Zeiss Meditec reagierte positiv auf die Quartalszahlen und legte im Handel zu.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 98,80EUR gehandelt.