Infineon mit leichter Abschwächung im dritten Quartal - Aktienkurs reagiert übertrieben

Der Chiphersteller Infineon hat im dritten Quartal eine leichte Abschwächung im Vergleich zum Vorquartal verzeichnet. Der Halbleitermarkt zeigt weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten. Während die Nachfrage nach Elektromobilität und erneuerbaren Energien stabil hoch ist, ist der Bedarf an Konsumenten-Anwendungen wie PCs und Smartphones nach wie vor gering. Der Umsatz sank daher um ein Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorquartal. Das Segmentergebnis nahm um zehn Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro ab. Die Zahlen lagen im Rahmen der Analystenerwartungen. Nach Steuern verdiente Infineon mit 831 Millionen Euro ein Prozent mehr. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Infineon jedoch bei allen Kennziffern kräftige Zuwächse verzeichnen. Der Chiphersteller bekräftigte seine Jahresprognose.Infineon plant zudem eine stärkere Erweiterung seiner Fabrik in Malaysia. In den kommenden fünf Jahren will das Unternehmen am Standort Kulim zusätzlich bis zu fünf Milliarden Euro investieren. Dort sollen Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid hergestellt werden. Der Markt dafür wächst immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von Elektrofahrzeugen. Mit dem Ausbau von Kulim will Infineon seine Führungsposition in diesem Markt sichern.Die Reaktion auf die Quartalszahlen von Infineon wird als übertrieben eingeschätzt. Der Aktienkurs fiel um 12 Prozent, obwohl die Zahlen gut waren. Dies wird als Zeichen dafür gesehen, dass der Markt derzeit stark von den Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen wie Apple und Amazon beeinflusst wird. Der Kursverlauf der Tech-Aktien am nächsten Tag wird bereits heute Abend antizipiert.Einige Anleger sehen den Aktienkurs von Infineon als wichtiger an als die Zahlen und Wachstumsraten. Infineon hat ein KGV zwischen 16,6 und 16,9 und einen Verschuldungsgrad von 0,21, was auf eine hohe Rentabilität hinweist. Der Aktienkurs von Infineon fiel kurzzeitig unter 34 Euro, stieg jedoch wieder an. Für viele Anleger ist letztendlich entscheidend, was am Ende dabei herausspringt.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 34,06EUR gehandelt.