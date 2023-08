Lufthansa-Aktien auf Tiefstand: Negativer Trend verstärkt sich trotz positiver Quartalszahlen

Die Aktien der Lufthansa sind am Donnerstag im Xetra-Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gerutscht. Zuletzt verloren sie 5,7 Prozent auf 8,32 Euro. Der seit März laufende Abwärtstrend verfestigt sich damit. Marktteilnehmer fokussierten sich zunehmend auf die negativen Aspekte der vorgelegten Quartalszahlen. Ein Händler sagte, der unter den Erwartungen liegende freie Barmittelfluss überlagert die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis. Analyst Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan verwies auf die verschlechterte Kostensituation als Belastung für den Aktienkurs.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Die Kennziffern der Fluggesellschaft hätten die Erwartungen leicht übertroffen und seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die verschlechterte Kostensituation könnte aber den Aktienkurs einbremsen.Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa beginnt die Abstimmung unter den Stammpiloten über das Verhandlungsergebnis. Die Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) sind zu einem Votum bis zum 10. August aufgerufen, wie Unternehmen und Gewerkschaft am Donnerstag intern ankündigten. Laut VC ist die Zustimmung von mindestens der Hälfte der Stimmberechtigten notwendig, um das Paket anzunehmen. Im anderen Fall würden erneut Streiks drohen. Die Tarifkommission der Gewerkschaft hatte es vermieden, sich eindeutig zu dem mit Lufthansa erzielten Verhandlungsstand zu bekennen. Sie äußerte aber die Ansicht, dass auf dem Verhandlungsweg kein besseres Ergebnis erreicht werden könne.Der Markt läuft einfach zu schlecht in den letzten Tagen, als dass solche Zahlen gut aufgenommen werden. Ein oder zwei zurückhaltende Aussagen oder sogar negative Aussagen, wie, dass es Engpässe gegeben hat, führen sofort zu einem signifikanten Rückgang der Bewertung. Mann (Investoren, Analysten) hat einfach Angst, dass das Jahr 2024 dann eben nicht besser wird, das hatte ja auch schon der Bärenberg Analyst geschrieben, dass 2023 bestimmt super wird aber 2024 er eher pessimistisch ist. Ich teile das nicht, wenn bei Lufthansa klar Long eingestellt. Allerdings gegen den Markt zu schwimmen ist halt schwer. Insofern schmelzen meine schönen Gewinne dahin seit Monaten. Wir sind aktuell auf dem Niveau von vor zehn Jahren, dementsprechend null Entwicklung im Aktienkurs. Bei einem bereinigten EBIT von 2,6 Milliarden in diesem Jahr ist Lufthansa aktuell bei weniger als dem vierfachen EBIT-Multiple angelangt. (Marktkapitalisierung so rund 10 Milliarden aktuell). Relativ einstimmig sagen alle Verbände und Branchenvertreter, dass das Ticketpreisniveau anhaltend hoch bleiben wird. Selbst bei geringeren Passagierzahlen verdient die Lufthansa prächtig durch gestiegene Preise. Ein weiteres Zurückgehen der Inflation, Hausaufgaben beim Kostensenken, hoffentlich endlich folgende Tarifabschläge (natürlich dann höhere Personalkosten) sollten dennoch in Summe zu einem noch besseren Ergebnis führen, es sei denn die Passagierzahlen gehen nächstes Jahr signifikant zurück. Was sollte der Grund dafür sein? Es gibt keinen.Die Einstufungen der Analysten für Lufthansa nach den Quartalszahlen sind überwiegend positiv. Die US-Bank JPMorgan belässt die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro. Deutsche Bank Research stuft Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro ein und die Schweizer Großbank UBS belässt die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,25 Euro.

