PVA TePla: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2023 - Umsatz steigt um 58% auf 126,7 Mio. Euro!

Der Technologiekonzern PVA TePla verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 ein starkes Wachstum. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 58 Prozent auf 126,7 Millionen Euro. Das Unternehmen erzielte eine hohe operative Marge von 11,0 Prozent. Die Nachfrage nach den spezialisierten Lösungen von PVA TePla für verschiedene Industriezweige bleibt weiterhin hoch. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung, um das Potenzial in den Zielmärkten weiter auszuschöpfen.Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen um über 50 Prozent auf 4,4 Millionen Euro. PVA TePla entwickelt unter anderem eine Plattform für die Automatisierung in der Industrie und integriert KI-Lösungen.Beide Geschäftsbereiche von PVA TePla verzeichneten ein starkes Umsatzplus. Im Segment Semiconductor Systems stieg der Umsatz um 57,8 Prozent auf 89,7 Millionen Euro. Das Segment Industrial Systems verzeichnete ein Wachstum von 59,3 Prozent auf 37,0 Millionen Euro.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 17,4 Millionen Euro, ein Anstieg von 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug 14,0 Millionen Euro, eine Steigerung von 94 Prozent. Die EBITDA-Marge stieg auf 13,8 Prozent und die EBIT-Marge auf 11,0 Prozent.Der Auftragsbestand der PVA TePla-Gruppe lag zum Ende des ersten Halbjahrs bei 298,2 Millionen Euro, nahezu auf Vorjahresniveau. Der Auftragseingang betrug 104,9 Millionen Euro, nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr.Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatz zwischen 240 und 260 Millionen Euro und einem EBITDA zwischen 36 und 40 Millionen Euro. PVA TePla profitiert von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern und Leistungselektronik in der Elektromobilität, erneuerbaren Energien und Komponenten für den Netzausbau sowie der fortschreitenden Digitalisierung.

