Vonovia übertrifft Erwartungen: Starkes Vermietungsgeschäft und solide Finanzierung für 2023

Der Immobilienkonzern Vonovia hat im zweiten Quartal 2023 ein starkes Ergebnis im Vermietungsgeschäft erzielt und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen verzeichnete ein Plus von rund 10% im Vermietungsgeschäft und eine faktische Vollvermietung mit einem Leerstand von unverändert 2,2%. Zudem wurden im zweiten Quartal mehr als 400 neue Wohnungen fertiggestellt. Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt weiterhin hoch, sowohl für Bestandswohnungen als auch für Neubauwohnungen.Die Refinanzierung bis Ende 2024 ist bereits gedeckt. Im Juli 2023 hat Vonovia Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. Euro mit einem Abschlag von 11% teilweise zurückgekauft. Zuvor hatte das Unternehmen bereits rund 560 Mio. Euro durch den Verkauf von Wohnungen und 1,0 Mrd. Euro Eigenkapital für eine Minderheitsbeteiligung erhalten. Für dieses Jahr stehen nur noch Verbindlichkeiten in Höhe von 1,7 Mrd. Euro aus und für 2024 sind es 2,9 Mrd. Euro.Die Entwicklung der Immobilienwerte war im zweiten Quartal rückläufig, jedoch schwächte sich der Trend im Vergleich zum Vorquartal ab. Der Verkehrswert des Immobilienbestands beträgt rund 88,2 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 3,3% im Vergleich zum ersten Quartal entspricht.Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 wurde bestätigt. Die Segmenterlöse werden zwischen 6,4 und 7,2 Mrd. Euro erwartet, das EBITDA zwischen 2,6 und 2,85 Mrd. Euro und der Group FFO zwischen 1,75 und 1,95 Mrd. Euro.Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Die Abwertung des Immobilienportfolios sei geringer ausgefallen als erwartet, so der Analyst. Zudem sei die Entwicklung der Mieteinnahmen stark.

Die Vonovia Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 20,06EUR gehandelt.