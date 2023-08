BVB-Fans machen eine Ausnahme: Neuzugang Nischalke sorgt für Aufsehen - Transfer wegen Nachnamen gewünscht!

Fans von Borussia Dortmund haben normalerweise eine Abneigung gegen das Wort "Schalke". Doch beim jüngsten Neuzugang der U23 des BVB machen sie gerne eine Ausnahme. Jermain Nischalke wird in Zukunft für die Zweitvertretung des BVB in der 3. Liga spielen. Der Club gab bekannt, dass sie den Transfer aufgrund des Nachnamens des Spielers gewünscht hatten. Nischalke, der bisher noch nie für Schalke gespielt hat, wird für ein Jahr mit Kaufoption vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. In Dortmund soll er nicht nur wegen seines kuriosen Nachnamens für Aufsehen sorgen.Die Verantwortlichen des FC Bayern und von Borussia Dortmund haben erneut an andere Bundesliga-Vereine appelliert, ihre Präsenz im Ausland durch Marketingreisen zu erhöhen. Sie sind der Meinung, dass der deutsche Fußball an Attraktivität gewinnen muss, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Die Premier League ist der Bundesliga in dieser Hinsicht weit voraus. Während zehn englische Clubs im Sommer in der ganzen Welt unterwegs waren, haben sich die meisten Bundesliga-Clubs im benachbarten Ausland auf die Saison vorbereitet. Die Verantwortlichen von Bayern und Dortmund fordern daher, dass auch andere Vereine ihre Präsenz im Ausland erhöhen und Spiele in anderen Ländern absolvieren sollten. Die Bundesliga-TV-Rechte im Ausland brachten zuletzt etwa 160 Millionen Euro pro Saison ein, die Liga rechnet jedoch mit einem Anstieg auf rund 200 Millionen Euro.Ein Forenmitglied äußerte Bedenken bezüglich der Bilanzierung der Umsatzerlöse von Borussia Dortmund. Die Aufsichtsbehörden haben festgestellt, dass die Umsatzerlöse des Clubs um 223 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen wurden. Dadurch wurde der Umsatz des Clubs um 41 Prozent zu hoch angesetzt. Der Forenmitglied argumentiert, dass dies zu einem Anstieg des Aktienkurses geführt hat und dass möglicherweise Klagen gegen das Unternehmen eingereicht werden könnten. Die Verantwortlichen des Clubs betonen jedoch, dass die Bilanzierungsregeln sich geändert haben und dass keine Sanktionen zu befürchten sind. Sie erwarten für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordumsatz und prognostizieren hohe Nettogewinne für das laufende Geschäftsjahr. Der Aktienkurs des Clubs reagiert in der Regel positiv auf solche Ankündigungen.Ein weiteres Forenmitglied diskutiert die mögliche Aufnahme von Borussia Dortmund in den SDAX. Es wird darauf hingewiesen, dass der Club in der aktuellen Rangliste knapp auf Platz 160 liegt und dass eine Aufnahme in den SDAX im September hochwahrscheinlich ist. Der Aktienkurs des Clubs wird voraussichtlich steigen, wenn die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht werden und hohe Nettogewinne prognostiziert werden. Das Forenmitglied argumentiert, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Rauswurf aus dem SDAX bei 50 Prozent liegt, was jedoch nicht berücksichtigt, dass der Aktienkurs in der Regel zum Saisonbeginn steigt. Eine Statistik zeigt, dass der Aktienkurs von Borussia Dortmund in den letzten 15 Jahren zu Saisonbeginn stark angestiegen ist und sich im November auf Jahreshöchstständen befand.

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 4,26EUR gehandelt.