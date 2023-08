Nynomic AG hebt Mittelfristplanung deutlich an: Umsatz von 200 Mio. Euro und EBIT-Marge von 16-19% erwartet!

Die Nynomic AG hat ihre Mittelfristplanung deutlich angehoben, da das Unternehmen von einem höheren Wachstum in den kommenden Jahren ausgeht als bisher erwartet. Die bisherige Mittelfristplanung sah einen Jahresumsatz von 150 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent vor. Die Vorstände der Nynomic AG, Maik Müller und Fabian Peters, erwarten nun jedoch einen Jahresumsatz von mindestens 200 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 16 bis 19 Prozent in einem Zeitraum von 3-5 Jahren.Das Wachstum soll sowohl durch organisches als auch anorganisches Wachstum erreicht werden. Für das laufende Geschäftsjahr hält das Unternehmen trotz herausfordernder Rahmenbedingungen im Jahr 2023 an seiner Prognose fest, ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich sowie eine weitere Ausweitung der EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr zu erzielen. Die erwartete Volatilität im ersten Quartal hat sich bereits im zweiten Quartal verringert, und die Erreichung der Jahresziele für 2023 wird in den beiden darauffolgenden Quartalen deutlich sichtbarer werden.Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur optischen Messtechnik. Das Unternehmen basiert auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und bieten hohe Effizienzsteigerung und Kundennutzen. Das Unternehmen nutzt den stetigen Technologiewandel als Grundlage für sein überdurchschnittliches Wachstum.Die neue Mittelfristprognose unterstreicht das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Die Analysten von Montega AG bestätigen ihr Rating mit einem unveränderten Kursziel. Sie erwarten eine Stabilisierung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal und gehen davon aus, dass das Unternehmen seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreichen wird. Die frühzeitige Kommunikation der Mittelfristambitionen zeigt die Visibilität des Wachstumspfades von Nynomic.

Die Nynomic Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 34,90EUR gehandelt.