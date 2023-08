Zalando-Aktie mit überraschend positiven Quartalszahlen - Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte sich verdoppeln!

Die Zalando-Aktie hat in diesem Jahr bisher einen Verlust von mehr als 16 % verzeichnet. Die aktuellen Quartalszahlen zeigen jedoch überraschend positive Ergebnisse. Das Gross Merchandise Volume (GMV) sank im zweiten Quartal um 1,8 % auf 3,71 Mrd. Euro und der Umsatz korrigierte leicht um 2,5 % auf 2,55 Mrd. Euro. Trotzdem konnte Zalando ein EBIT von 86,8 Mio. Euro erzielen, was ca. 42 % über dem Vorjahreswert liegt. Das Nettoergebnis pro Aktie liegt bei 0,22 Euro, was eine Vervierfachung des Vorjahresergebnisses darstellt. Das Management hebt die Effizienzmaßnahmen und Einsparungen hervor, die zu diesen positiven Ergebnissen geführt haben. Die Prognose für das bereinigte EBIT im laufenden Jahr liegt zwischen 300 und 350 Mio. Euro. Die Zalando-Aktie ist derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 0,7 bewertet, was für eine Wachstumsaktie als preiswert gilt. Wenn das Unternehmen mittelfristig wieder moderate Umsatzwachstumsraten erzielen und profitabel bleiben kann, könnte sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Richtung 1,0 bewegen. Die positive Überraschung bei der Profitabilität könnte somit den Weg für einen Turnaround ebnen. Die Zalando-Aktie hat jedoch mit sinkenden Umsatz- und GMV-Zahlen zu kämpfen. Das Ökosystem des Unternehmens mit 50,5 Mio. aktiven Kunden bleibt jedoch attraktiv. Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Add" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen, während Warburg Research die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen hat.

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 30,43EUR gehandelt.