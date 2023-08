Aurubis investiert 40 Mio. Euro in wasserstofffähige Anodenöfen - Einsparung von 5.000 Tonnen CO2 jährlich!

Der Kupferhersteller Aurubis investiert rund 40 Millionen Euro in wasserstofffähige Anodenöfen in seinem Werk in Hamburg. Mit dieser Investition bereitet sich das Unternehmen auf den Einsatz von Wasserstoff anstelle von Erdgas zur Metallbehandlung vor. Die neue Technologie ermöglicht eine jährliche Einsparung von rund 5.000 Tonnen CO2. Der Umbau der Anodenöfen erfolgt während des turnusmäßigen Wartungsstillstands im Frühjahr 2024. Neben der Dekarbonisierung der Produktion verbessern die neuen Öfen auch die Flexibilität der Prozessführung und ermöglichen die Verarbeitung komplexerer metallhaltiger Kupferkonzentrate. Dadurch kann Aurubis in Deutschland mehr wertvolle Rohstoffe gewinnen, um den steigenden Bedarf aus der Elektromobilität zu decken.Die neuen Anodenöfen werden im Hamburger Werk eine zentrale Rolle spielen. Bisher wurde die Aufbereitung des Rohkupfers unter Einsatz von Erdgas durchgeführt, wodurch erhebliche Mengen an CO2 entstanden. Durch den Einsatz von Wasserstoff werden im Hamburger Werk jährlich rund 5.000 Tonnen CO2 eingespart. Aurubis hat sich das Ziel gesetzt, die Auswirkungen der Produktion auf Umwelt und Klima zu minimieren und strebt eine klimaneutrale Produktion vor 2050 an. Das Unternehmen produziert bereits Kupfer mit weniger als der Hälfte des weltweiten CO2-Fußabdrucks und hat sich für 2030 ein CO2-Reduktionsziel von 50 Prozent bei den Scope 1 und Scope 2-Emissionen gesetzt.Die Investition in wasserstofffähige Anodenöfen ist ein weiterer Meilenstein in der Dekarbonisierungsstrategie von Aurubis. Das Unternehmen betont seine Motivation und seinen Mut, echte Innovationen umzusetzen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Bereits im Mai 2021 hat Aurubis in einem Pilotprojekt im Hamburger Werk Kupferanoden mit Wasserstoff anstelle von Erdgas produziert. Die neuen Anodenöfen tragen bereits zur Dekarbonisierung der Produktion bei, da sie effizienter arbeiten und rund 30 Prozent weniger Erdgas verbrauchen. Neben den positiven Auswirkungen auf den Klimaschutz ermöglicht der Austausch der Anodenöfen auch eine effizientere Gewinnung wertvoller Metalle aus Metallkonzentraten und Recyclingmaterialien.Die Aktien von Aurubis wurden von Hauck Aufhäuser Investment Banking mit "Buy" bewertet und das Kursziel auf 123 Euro festgelegt. Der Analyst betont die Bedeutung von Kupfer für Kabelsysteme, erneuerbare Energien und Elektromobilität. Zudem sieht er mittelfristig ein großes Potenzial im Batterierecycling als neues Geschäftsfeld für Aurubis.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 84,02EUR gehandelt.