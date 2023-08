Volatiler Euro: Arbeitsmarktdaten und Konjunkturdaten beeinflussen Kursentwicklung

Der Euro hat am Donnerstag an seine Vortagsverluste angeknüpft und wurde am Mittag bei 1,0921 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt. Der Euro war bereits am Mittwoch zum Dollar unter Druck geraten, unter anderem aufgrund eines starken Beschäftigungsberichts des Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Die Herabstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch konnte die US-Währung jedoch nicht nachhaltig belasten. Die in der Eurozone stärker als erwartet gesunkenen Erzeugerpreise wirkten sich ebenfalls belastend auf den Euro aus.Am Freitag gab der Euro vor dem US-Arbeitsmarktbericht etwas nach und wurde gegen Mittag bei 1,0941 US-Dollar gehandelt. Die deutsche Industrie erhielt im Juni dank umfangreicher Großbestellungen erneut deutlich mehr Aufträge als erwartet. Allerdings wird dieser Anstieg auf ungewöhnlich umfangreiche Großaufträge zurückgeführt, sodass er wohl kaum nachhaltig sein wird. Die Anleger warteten gespannt auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli, der am Nachmittag veröffentlicht wurde. Es wird mit einer weiterhin robusten Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gerechnet, was Auswirkungen auf die Geldpolitik in den USA haben könnte.Am Freitag blieb der Kurs des Euro vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA weitgehend unverändert und wurde am Morgen bei 1,0948 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0932 Dollar festgesetzt. Der Euro konnte sich kurz vor dem Wochenende stabilisieren, nachdem er in der Woche zuvor unter Druck geraten war. Die Nachfrage nach dem US-Dollar war aufgrund einer trüben Stimmung an den Finanzmärkten und deutlichen Verlusten an den Aktienmärkten vergleichsweise hoch. Die Anleger warteten gespannt auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli.Nach einem Sprung über 1,10 US-Dollar bewegte sich der Kurs des Euro am Freitag nicht mehr allzu viel und wurde zuletzt bei 1,1014 Dollar gehandelt. Der US-Arbeitsmarktbericht zeigte eine gemischte Entwicklung, mit einer insgesamt robusten Beschäftigungslage, aber auch Anzeichen einer Abschwächung. Die US-Notenbank Fed hat bisher noch kein Ende der Zinserhöhungen angekündigt, jedoch könnte eine Abschwächung des Arbeitsmarkts dazu führen, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anhebt. Ein Verzicht auf weitere Zinserhöhungen würde tendenziell den Dollar belasten.Insgesamt zeigt sich der Euro in den letzten Tagen volatil und reagiert auf verschiedene Faktoren wie Arbeitsmarktdaten und Konjunkturdaten. Die weitere Entwicklung des Euro hängt auch von der Geldpolitik der EZB und der US-Notenbank ab.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 1,103USD gehandelt.