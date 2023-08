Deutsche Bundesanleihen im freien Fall: US-Anleihen und Bonitätsabstufung belasten - Kurse sinken weiter!

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich gesunken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,48 Prozent auf 131,88 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,58 Prozent stieg. Dieser Rückgang folgte dem Trend der US-Anleihen, die bereits am Vortag unter Druck geraten waren. Ein starker Beschäftigungsbericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP und die Herabstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch hatten die Anleihekurse belastet. Die gesunkenen Erzeugerpreise in der Eurozone hatten hingegen keinen Einfluss auf die Anleihen. Die US-Konjunkturdaten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, hatten kaum Auswirkungen auf den Markt. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hatte sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt, während die Industrieaufträge im Juni stärker als erwartet gestiegen waren. Die britische Notenbank setzte ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer erneuten Zinsanhebung fort. Der Leitzins der Bank of England stieg um 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent. Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag erneut gesunken, bevor wichtige US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,31 Prozent auf 131,34 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,63 Prozent stieg. Die deutsche Industrie erhielt im Juni dank umfangreicher Großbestellungen erneut deutlich mehr Aufträge, was von Volkswirten nicht erwartet worden war. Die Finanzmärkte warteten gespannt auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am frühen Nachmittag veröffentlicht wurde. Die Entwicklung der Beschäftigung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts gestiegen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,31 Prozent auf 132,15 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,55 Prozent fiel. Der Arbeitsmarktbericht zeigte Anzeichen für eine Abschwächung des bisher robusten US-Arbeitsmarkts. Die Beschäftigtenzahl stieg weniger als erwartet, während die Arbeitslosenquote zurückging und die Stundenlöhne stärker als erwartet stiegen. Die Commerzbank-Volkswirte kommentierten, dass der Bericht eine klare Abschwächung zeige und mittelfristig die Inflationsrisiken an Bedeutung verlieren könnten. Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag erneut gesunken und haben an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 131,53 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,61 Prozent stieg. Dieser Rückgang erfolgte vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts, der stark beachtet wurde. Es wurde allgemein mit einer weiterhin robusten Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gerechnet. Die Entwicklung der Beschäftigung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen, was die Renditen an den Anleihemärkten in die Höhe trieb.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 132,3EUR gehandelt.