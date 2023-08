FMC-Aktien auf Erfolgskurs: Kursziele von JPMorgan und Berenberg angehoben, Analysten bleiben jedoch skeptisch

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC nach Vorlage der Quartalszahlen von 28,60 auf 38,00 Euro angehoben. Die Einstufung wurde jedoch auf "Underweight" belassen. Laut Analyst David Adlington hat das Management des Dialyseanbieters schnelle Fortschritte bei der Verbesserung der Margen im Bereich Care Delivery erzielt. Dennoch hätte das insgesamt gute Quartal eine stärkere Anhebung der Jahresziele verdient gehabt.Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 50,90 auf 54,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Victoria Lambert erwartet, dass sich die Verschlankung des Beteiligungsportfolios im zweiten Halbjahr beschleunigen wird. Sie hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Dialyseanbieter entsprechend angehoben.Die Aktien von FMC haben in den letzten Wochen eine positive Entwicklung verzeichnet. Die Anhebung der Kursziele durch JPMorgan und Berenberg spiegelt das Vertrauen der Analysten in das Unternehmen wider. Die verbesserten Margen im Bereich Care Delivery und die erwartete Beschleunigung der Verschlankung des Beteiligungsportfolios werden als positive Entwicklungen für FMC angesehen.Es bleibt jedoch abzuwarten, ob das Unternehmen seine Jahresziele entsprechend anheben wird. Obwohl das Quartal gut ausgefallen ist, sehen die Analysten von JPMorgan noch Raum für weitere Verbesserungen. Die Einstufung auf "Underweight" deutet darauf hin, dass die Analysten weiterhin Bedenken hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Unternehmens haben.Die Aktien von FMC haben in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt und sind auf einem guten Weg, ihre Jahresziele zu erreichen. Die Anhebung der Kursziele durch JPMorgan und Berenberg könnte das Vertrauen der Anleger stärken und zu weiteren Kurssteigerungen führen.Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich das Unternehmen in den kommenden Quartalen entwickeln wird. Die Analysten werden die weiteren Fortschritte von FMC genau beobachten und ihre Einschätzungen entsprechend anpassen.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 46,80EUR gehandelt.