Die Alpha Augmented Services AG hat eine Partnerschaft mit dem internationalen Logistikunternehmen Scan Global Logistics geschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Scan Global Logistics die KI-gestützte Softwarelösung von Alpha Augmented Services nutzen und in sein Produktangebot integrieren. Kunden von Scan Global Logistics haben dadurch die Möglichkeit, ihre Logistikkosten und CO2-Emissionen durch die KI-basierte Optimierung von Warentransport und -verpackung signifikant zu reduzieren. Scan Global Logistics ist ein etablierter und schnell wachsender Logistikdienstleister mit dem Ziel, die Logistikwelt zu vereinfachen. Die Partnerschaft mit Alpha Augmented Services unterstützt dieses Ziel.Der CEO von Alpha Augmented Services, Massimo Rossetti, betont, dass die Partnerschaft ein Meilenstein bei der Marktdurchdringung ihres Produkts ist. Die Zusammenarbeit mit einem starken und global aufgestellten Partner wie Scan Global Logistics ermöglicht es beiden Unternehmen, Kunden weltweit eine weitere Optimierung ihrer gesamten Lieferkette anzubieten, die ökologische und ökonomische Vorteile kombiniert.Mads Drejer, COO und CCO von Scan Global Logistics, hebt hervor, dass die Lösung von Alpha Augmented Services das Leistungs- und Produktangebot des Unternehmens für alle Kunden weltweit verbessert. Die Lösung kann schnell und reibungslos in bestehende Prozesse integriert werden und erfordert keine hohen Anfangsinvestitionen. Durch die Optimierung von Transport und Verpackung können Kosten eingespart und gleichzeitig der CO2-Ausstoß reduziert werden.Alpha Augmented Services wurde von erfahrenen internationalen Logistikspezialisten und Experten für Künstliche Intelligenz gegründet. Das Unternehmen hat das Ziel, ökonomische und ökologische Verbesserungen in der Logistikbranche zu forcieren und einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduktion der Schadstoffemissionen zu leisten. Die Lösung von Alpha Augmented Services erkennt teure und ineffiziente Leerräume in der Logistik und beseitigt diese durch die Optimierung von Containergrößen, Paletten und Warenanordnungen. Dadurch kann jeder dritte Container, der heute auf dem Seeweg transportiert wird, eingespart werden.Scan Global Logistics ist ein Full-Service-Logistikdienstleister mit einem weltweiten Track Record. Das Unternehmen bietet End-to-End-Logistiklösungen auf dem Luft-, See-, Schienen- und Straßenweg sowie in der Lagerhaltung an. Mit einem globalen Netzwerk und über 3500 Mitarbeitern in über 160 Büros arbeitet Scan Global Logistics daran, weltweit maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet ist im Juli um 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken, wie das Umweltministerium des Landes mitteilte. Im Juli 2022 wurden noch rund 1490 Quadratkilometer abgeholzt, während es im Juli 2023 nur noch knapp 500 Quadratkilometer waren. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat angekündigt, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken, und die Polizei geht verstärkt gegen illegale Abholzungen vor. Der Amazonas-Regenwald spielt eine wichtige Rolle im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Unter der Amtszeit von Jair Bolsonaro nahmen Abholzungen und Brandrodungen stark zu.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.