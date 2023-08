Wirtschaft Lang kritisiert "übergebührliche Profite" im Lebensmittelhandel

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chefin Ricarda Lang kritisiert "unangemessene" Preissteigerungen in der Lebensmittelbranche. "Wir müssen genau auf den Lebensmittelhandel schauen, es gibt immer mehr Analysen, die sagen, dass es übergebührliche Profite gibt, also eine Profitinflation", sagte Lang der "Bild am Sonntag".



Die Regierung habe gerade das Kartellrecht verschärft - das müsse jetzt schnell durch den Bundesrat. "Es kann nicht sein, dass einige wenige einen Reibach machen, während andere das Essen an der Supermarktkasse nicht mehr bezahlen können", sagte Lang. Die Grünen-Politikerin sagte weiter, an den sozialpolitischen Vorhaben der Ampel-Koalition trotz schwieriger Haushaltslage festhalten zu wollen.