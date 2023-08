MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, Maximilian Krah, hat Forderungen aus der Partei nach einer radikalen Abkehr von der Europäischen Union relativiert. Die EU und der Euro müssten verändert, aber nicht sofort abgeschafft werden, sagte Krah am Sonntag am Rande der Europawahlversammlung in Magdeburg. Einen Nato-Austritt befürworte er derzeit nicht. "Die Nato ist zum derzeitigen Zeitpunkt völlig alternativlos, aber wir wünschen uns eben, dass sie nicht mehr alternativlos ist", sagte Krah.

Die AfD-Delegierten hatten zuvor eine Präambel zum Programm für die Europawahl 2024 verabschiedet, die die EU als gescheitertes Projekt bezeichnet und eine Neugründung als "Bund europäischer Nationen" fordert. Auch der Euro wird als gescheitert bezeichnet. Zugleich wird gefordert, Europa solle seine Verteidigungsfähigkeit schrittweise in die eigene Hand nehmen. "Jegliche Dominanz außereuropäischer Großmächte in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik lehnen wir ab", heißt es in dem Papier.