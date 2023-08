Es braucht ein Konjunkturprogramm für Deutschland

Straubing (ots) - Es geht nicht gut in Deutschland. Was noch wenige merken, weil

sie in ordentlichen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind, was jedoch deshalb

umso gefährlicher ist: Der Standort Deutschland erodiert, langsam, zunächst ohne

sichtbare Auswirkungen, aber mit längerfristig fatalen Folgen. Die verschiedenen

Krisen, von der Pandemie bis zum Ukraine-Krieg, haben dem Land zugesetzt, mehr

als anderswo.



Aufgrund seiner ökonomischen Struktur ist es verletzlicher, sei es, was die

Abhängigkeit vom Export von Industriegütern oder die drastische

Energieverteuerung betrifft. Kein anderes Land in Europa war so abhängig von

billigem Russen-Gas wie Deutschland.