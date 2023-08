NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu AfD/Umfragewerte:

"Das Umfrage-Hoch der Nationalisten kann nicht erstaunen. Es ist zu einfach für sie, sich als Kümmerer in Szene zu setzen - nicht nur, aber vor allem im Osten. Sie machen den Verunsicherten vor, es gebe einfache Lösungen für all die Probleme und Krisen, die sich türmen. Die AfD tut so, als würde alles wieder gut, wenn wir auf die Rezepte der 1970er, 1980er Jahre setzten. Damit erfüllt sie die nur zu verständliche Sehnsucht nach Überschaubarkeit. Das kommt an bei vielen in einer Gesellschaft, die - das zeigen alle Studien - teils zutiefst traumatisiert ist von den Corona-Jahren. Die sind vorbei, die Folgen aber stecken vielen noch in den Knochen - und werden überlagert von Krieg, Inflation und Klimawandel (den die AfD einfach komplett ausblendet)."/al/DP/stw