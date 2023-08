US-Arbeitsmarkt schüttelt DAX und Nasdaq durch

Das Video zur Analyse ist hier abgelegt:

Auf die größeren Unterstützungen im Markt hatten ich in der Morgenanalyse vom 02.08.2023 mit diesem Bild hingewiesen (Rückblick):

Dabei waren wir sehr schnell vom Top zu weiteren Wochentiefs gefallen und hatten am Freitag die Möglichkeit auf eine Stabilisierung. Entsprechend zur Long-Seite hin waren auch meine Trades ausgerichtet, wie hier vom Donnerstag noch einmal:

Sowie optisch ähnlich ausgeprägt dann am Freitag:

Nach einer ersten Erholung am Morgen folgte jedoch wieder Schwäche im DAX. Die 15.800 als Tief vom Donnerstag wurde erneut angelaufen und leicht unterschritten. Erst nach den US-Daten zum Arbeitsmarkt, auf die wir im Sonntagsvideo auf "Bernsteins Börse" eingegangen sind und die hier nur als Bild dargestellt sind, ging es wieder etwas aufwärts:

Die Gegenreaktion im DAX führte jedoch nicht zum kompletten Schluss der zweiten Kurslücke und damit auch nicht mehr an die 16.000 Punkte heran:

Dies ist erst einmal skeptisch zu beurteilen. Die Bodenbildung ist damit scheinbar noch nicht ganz abgeschlossen. Anhand der Daten der Börse Frankfurt ist zwar der erste Plustag der Woche zu sehen, aber dabei auch eine hohe Volatilität:

Blicken wir kurz auf die US-Reaktion auf die NFP-Daten vor einem Ausblick auf den DAX mit allen Daten der Vorbörse.

Nasdaq Reaktion auf NFP und DAX-Ausblick

Der Nasdaq gilt als volatiler Index an der Wall Street und hat die US-Daten sehr gespalten aufgenommen. Zunächst arbeitete sich der Index in die Pluszone und über die vorbörslichen Hochs, doch der Abverkauf folgte wenig später:

Mein Trading war dabei auf der Short-Seite im Trend der Woche ausgerichtet und ist hier zu sehen:

Damit steht weiterhin die Support-Zone vom Donnerstag im Fokus, die sich aus den Hochs von Ende Juni und Anfang Juli ableiten lässt:

In Summe waren die US-Indizes nach anfänglichem Start dann somit im Minus, wie diese Übersicht zeigt:

Für den DAX ist daher in der Vorbörse mit einer leichteren Tendenz im Vergleich zum XETRA-Schluss am Freitag zu rechnen. So gestaltet sich das Bild, was als Trading-Orientierung die 15.900 und die 16.000 (respektive das GAP bis 16.020) in meinen Fokus rückt:

Alles Weitere dann gern in der Livetrading-Session mit Dir zusammen.

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Montag den 07.08.2023

Die neue Woche startet recht ruhig mit der Industrieproduktion aus Deutschland und dem Sentix Investorenvertrauen aus der Eurozone.

Am Abend werden noch die Verbraucherkredite aus den USA vermeldet. Dann darf man jedoch auch schon auf den Dienstag mit den Verbraucherpreise und damit Inflationsdaten aus Deutschland gespannt sein.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen die letzten Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

