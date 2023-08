DAX kommt schwächer in die neue Börsenwoche - Hoffnung bei langfristigem Trend

DAX-Highlight in der letzten Börsenwoche war der zwischenzeitliche Rekord von 16.528 Punkten.

Auf 15.904 Punkte schätzt der Broker IG den DAX vor dem Xetra-Start. In der letzten Börsenwoche hatte der Dax etwas mehr als drei Prozent abgegeben. Auslöser war wohl die Unsicherheit der Anleger nach der Bonitätsabstufung der USA durch die Analysten der Ratingagentur Fitch.

Hoffnung vermittelt der Blick auf die 100-Tage-Linie des DAX. Dieses Barometer für den längerfristigen Trend hat der DAX nicht unterschritten. Die 100-Tage-Linie liegt bei 15.804 Punkten.

Trotzdem bleiben Zurückhaltung und Unsicherheit der Anleger diesseits und jenseits des Atlantiks groß. Auf den US-Märkten drehten die Indizes am Freitag nach der Schlussglocke in Europa von einem klaren Plus ins Minus.

Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der auf einen eher robusten Arbeitsmarkt hinwies, wurde uneinheitlich ausgelegt. Die einen sehen die neuen Jobdaten als Signal dafür, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein könnte. Pessimisten gehen davon aus, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen könnte.

Beim Dow Jones gab es auf Basis der ersten Augustwoche einen Verlust von rund einem Prozent. Der Nasdaq 100 schloss mit einem Wochenminus von drei Prozent.

Dazu passt, dass sich die Anleger in Asien zurückhalten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab zuletzt um 0,3 Prozent nach. Der CSI 300 fiel um fast einen Prozentpunkt.

Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

