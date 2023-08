Trotz der relativen Kursstärke der letzten Wochen sollten sich Investoren vorläufig im Bereich um 83,00 US-Dollar auf eine gesunde Pullbackphase vorbereiten, eine solche würde unterhalb von 79,69 US-Dollar beginnen und Abschläge auf die Horizontalunterstützung um 76,55 US-Dollar und den knapp darüber verlaufenden EMA 200 bei 77,54 US-Dollar auslösen. Gelingt es anschließend einen Boden zu etablieren, wäre ein erneuter Test der Nackenlinie um 83,00 US-Dollar möglich, im Erfolgsfall könnten darüber Kursziele um 85,39 und 89,85 US-Dollar für den US-Rohöl-Future WTI ausgerufen werden.

Fazit

Die nächsten Tage dürften sicherlich von erhöhter Volatilität aufgrund der zahlreichen Widerstände auf dem aktuellen Kursniveau bei WTI geprägt sein, es wird grundsätzlich ein Long-Szenario favorisiert. Ob es zu einem Pullback auf den EMA 200 kommt, bleibt noch abzuwarten. Aber auch ein direkter Ausbruch über die aktuelle Widerstandszone ist kein undenkbares Szenario. Für all diese Fälle können sich Investoren schon einmal das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ4E4G ausgestattet mit einem Knock-Out von 75,05 US-Dollar vormerken. Orientierungshalber würde vom gegenwärtigen Niveau aus bei einem Anstieg an 89,85 US-Dollar eine Rendite von 95 Prozent entspringen können. Ziel des Scheins läge dann am Ende bei 13,50 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu definierenden Tiefs orientieren müssen.