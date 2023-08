JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 21 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen und den freundlicheren Ausblick des Dialyseanbieters erhöhte Analyst James Vane-Tempest seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2023 und 2024 um 6 beziehungsweise 4 Prozent. Das neue Kursziel reflektiere neben den verbesserten Fundamentaldaten auch das Vertrauen der Anleger in eine Erholung des Unternehmens im kommenden Jahr. Sein anhaltend negatives Anlagevotum rechtfertigte er mit der höheren Bewertung im Vergleich zur Aktie des Konkurrenten Davita./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 14:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 46,65EUR gehandelt.



