Infineon-Chef Jochen Hanebeck kündigte am Donnerstag letzter Woche an, ein neues, fünf Milliarden Euro teures Werk für Stromsparchips aus Siliziumkarbid in Malaysia zu errichten. Damit soll der Konzern Ende des Jahrzehnts sieben Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz pro Jahr erzielen. Das entspricht der Hälfte der gesamten Erlöse aus dem vergangenen Geschäftsjahr. Die Anleger zeigen sich wenig beeindruckt von den Plänen. Sie waren auch vom Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht. Infineons Aktienkurs brach am Donnerstag, dem 3. August, zeitweise um mehr als elf Prozent ein. Die größte Enttäuschung bei den Quartalszahlen sei, dass die Marge in der Autosparte nachgegeben habe, obwohl im Frühjahr mehr Fahrzeuge verkauft worden seien. Dennoch sehen die Analysten von Jefferies, UBS und JP Morgan den Infineon-Kurs per Ende des Jahres oberhalb von 40 Euro.

Zum Chart