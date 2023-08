DAX - Erholung bis 16.000/16.050 Punkte erwartet

Dabei sollte der DAX den Bereich von 16.000/16.050 Punkte in einer Erholung ansteuern und dann wohl wieder nach unten abdrehen und die übergeordnete Abwärtsbewegung zunächst weiter fortsetzen.

Am heutigen Montag stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Um 08:00 Uhr wurden bereits die Daten zur deutschen Erzeugung im produzierenden Gewerbe für Juni veröffentlicht, die mit -1,5% schwächer ausfielen als zuvor mit -0,4% von Ökonomen erwartet. Um 10:30 Uhr könnte in der Eurozone der sentix-Konjunkturindex für August interessant werden.