Aktien jetzt verkaufen, hat Goldman Sachs am Freitag geraten - kurz bevor dann an eben diesem Freitag der Abverkauf an der Wall Street einsetzte. Warum Aktien jetzt verkaufen? Goldman Sachs nennt dafür vor allem zwei Gründe: erstens die extreme Long-Positionierung der meisten Investoren, die bei fallenden Kursen und steigender Volatilität verkaufen müssen (vor allem US-Vermögensverwalter, die CTAs). Zweitens fließen im August Gelder aus Aktien ab - nicht zu, wie sonst meist im Jahresverlauf: also verschlechtert sich die Liquidität für die US-Aktienmärkte. In dieser Woche im Fokus am Donnerstag die Zahlen zur Inflation (CPI) - und die Rally basiert auf der Hoffnung, dass die Inflation schnell weiter fällt, die Wirtschaft weich landet und KI in den Zahlen der US-Konzerne wahre Wunder vollbringen kann. Was, wenn alle drei Wunsch-Vorstellungen nicht Realität werden, sondern ein Wunschtraum bleiben, der dann eingepreist werden muß?

Hinweise aus Video:

