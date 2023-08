In der James-Bay-Region im nördlichen Teil der kanadischen Provinz Quebéc als Lithiumexplorer tätig zu sein, das bedeutet derzeit nichts anderes als zur richtigen Zeit, am richtigen Ort nach dem richtigen Element zu suchen, denn die Stimmung der Investoren ist hier für weitere Lithium-Entdeckungen sehr positiv. Von dieser optimistischen Stimmung profitiert derzeit auch Brigadier Gold ( TSX.V: BRG, FSE: B7LM, WKN: A2DNV3 ) .

Neu erworbenes und zu 100% kontrolliertes Lithiumgrundstück Nemaska2 in James Bay, Quebec; Foto: Brigadier Gold

Nochmals angefacht wurde die positive Stimmungslage der Anleger durch die bedeutende Entdeckung, die Patriot Battery Metals auf seinem Corvette-Projekt gemacht hat. Bevor dieser Fund publik wurde, war die Region James Bay vor allem für die Suche nach Gold bekannt. Patriot Battery Metals ließ die Anleger jedoch mit der Nachricht über einen Lithiumfund aufhorchen.

Entdeckt wurde dabei nicht irgendeine belanglose weitere Lithium-Lagerstätte, sondern Patriot Battery Metals konnte am 31. Juli eine erste Ressource von der Lagerstätte CV5 vermelden, die bereits zu den größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen in Nord- und Südamerika sowie zu den zehn größten Ressourcen weltweit zählt.

Auf diesen Paukenschlag folgte wenige Tage später ein zweiter, denn kein geringerer als der Branchenprimus Albemarle, einer der weltweit größten Lieferanten von Lithium für Elektrofahrzeuge, beteiligte sich mit einem Anteil von 4,9 Prozent prominent an Patriot Battery Metals und ließ sich diesen Schritt stolze 109 Millionen Kanadische Dollar kosten.

Damit ist der Spannungsbogen für weitere Lithium-Entdeckungen in der James-Bay-Region aufgespannt und das geologische Team von Brigadier Gold will seinen Teil dazu beitragen, diese Erwartungen zu erfüllen. Die Chancen darauf sind gut, denn das 8.300 Hektar große Nemaska2-Lithiumprojekt befindet sich in der Nähe einiger der aufregendsten Lithiumprojekte in der Region James Bay.

Zu ihnen gehören die Whabouchi-Mine von Nemaska Lithium, die vor kurzem einen Lithiumliefervertrag mit der Ford Motor Company abgeschlossen hat, und das Projekt Rose Lithium von Critical Element, das sich derzeit in der Minenplanungsphase befindet.

Fazit: Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Brigadier Gold derzeit die systematische Exploration von Nemaska2 aggressiv und mit Nachdruck vorantreibt. Entgegen kommt dem Unternehmen dabei die außergewöhnliche Infrastruktur der Region und die Tatsache, dass das Projekt über 20 große Pegmatitaufschlüsse verfügt, die sich über eine Fläche von ungefähr einem Quadratkilometer erstrecken

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Brigadier Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Brigadier Gold beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brigadier Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Brigadier Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Brigadier Gold entlohnt.