Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat das erste Halbjahr 2023 mit einem positivenErgebnis vor Steuern in Höhe von 3,1 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 14,0 Mio.Euro) abgeschlossen. Das Geschäft der Bank war im ersten Halbjahr 2023maßgeblich geprägt von einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld sowie demTransformationsprozess "umwelt.neo". Allein im Jahr 2023 investiert dieUmweltBank rund 10 Mio. Euro in die anstehende Migration des Kernbanksystems.Solide Nachfrage nach UmweltkreditenDie Bilanzsumme wuchs im ersten Halbjahr 2023 um 0,7 % auf 6,0 Mrd. Euro. DasVolumen der Umweltkredite stieg auf 3,9 Mrd. Euro. In den ersten sechs Monatendes Geschäftsjahres finanzierte die UmweltBank neue Vorhaben mit einem Volumenvon 397 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 325 Mio. Euro). Während die Nachfrage nachprivaten Baufinanzierungen weiterhin auf niedrigem Niveau verharrt, zeigt sichdas Geschäft mit gewerblichen Immobilien robust. Bei der Finanzierung vonerneuerbaren Energien verzeichnet die Bank unterdessen eine erfreulich hohe,über den Planungen liegende, Nachfrage. Insgesamt hat die UmweltBank in über 25Jahren mehr als 25.000 nachhaltige Projekte finanziert.Auf der Zielgeraden beim Wechsel des KernbanksystemsMit dem Transformationsprozess 'umwelt.neo' stellt die UmweltBank die Weichenfür eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Herzstück von 'umwelt.neo'ist die Migration des Kernbanksystems. Diese wird am zweiten Wochenende imOktober 2023 erfolgen. "Wir liegen gut im Zeitplan und treffen derzeit dieletzten Vorbereitungen für den erfolgreichen Systemwechsel", berichtet JürgenKoppmann, Sprecher des Vorstands.Absenkung der Jahresprognose 2023In Anbetracht des aktuellen Marktumfelds senkt der Vorstand die Prognose für dasGesamtjahr 2023. Erwartet wird nunmehr ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von rundeiner Million Euro, nachdem zuletzt rund 20 Millionen Euro erwartet wurden.Hauptgrund ist die Entscheidung, die geplante Veräußerung vonBeteiligungsprojekten zu verschieben, um am Markt bessere Preise zu erzielen.Daneben wird das Ergebnis belastet durch sich weiter erhöhende Zinsaufwendungenbei gleichzeitig noch fortbestehender Zinsbindung von Bestandskrediten, unterden Erwartungen liegenden Erträgen aus dem Wertpapiergeschäft sowieaußerplanmäßigen Aufwendungen für die Verbesserung von Geschäftsprozessen. Vordem Hintergrund der reduzierten Prognose ist auch mit einem Ausfall derDividende für das Geschäftsjahr 2023 zu rechnen.Weiterführende InformationenGeschäftszahlen der UmweltBank: www.umweltbank.de/zahlen(https://www.umweltbank.de/investor-relations/publikationen/geschaeftszahlen)Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mitwirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren rund 350 Mitarbeitenden betreut die grüneBank über 130.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganzDeutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten imBereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialenBauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hatin den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüberhinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten, Wertpapiere und Versicherungenan. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrerVision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München imMarktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unterhttp://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung derVergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGMarketing & PRLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: mailto:oliver.patzsch@umweltbank.deInternet: http://www.umweltbank.deBlog: http://www.bankundumwelt.deNewsletter: http://www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Jürgen Koppmann, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael KemmerVorsitzende des Umweltrates: Dr. Meike GebhardWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/5574648OTS: UmweltBank AGISIN: DE0005570808

