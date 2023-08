Düsseldorf (ots) - Mitarbeiterbefragungen sind ein wertvolles Instrument, um

wichtige Einblicke in die aktuelle Situation eines Unternehmens zu erhalten. Sie

ermöglichen es Mitarbeitern, direktes Feedback zu geben und bieten somit eine

Möglichkeit, das Mitarbeiterengagement zu steigern und die Produktivität zu

optimieren. Doch wie stellt man sicher, dass diese Befragungen wirklich

aussagekräftige Ergebnisse liefern?



"Eine gut konzipierte Mitarbeiterbefragung kann wertvolle Informationen liefern,

die Unternehmen dabei unterstützen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die

Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Dabei sollten einige Regeln gelten, um

möglichst viele Informationen zu erhalten", erklärt Nils Kröger. Er ist Gründer

von Workbase, einer Intranet-Lösung für den Mittelstand.





Im folgenden Beitrag verrät er 6 Tipps, um Mitarbeiterbefragungen richtig
einzusetzen.

1. Klare Zielsetzung und personalisierte Fragen

Eine effektive Mitarbeiterbefragung erfordert in jedem Fall eine klare
Zielsetzung und gut formulierte Fragen. Dabei sollten die Fragen auf die
spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen des Unternehmens abgestimmt
werden, um den größtmöglichen Nutzen für die Mitarbeiterzufriedenheit und die
Produktivität zu generieren. Hierbei ist die Nutzung von Workbase für die
Unternehmen besonders vorteilhaft: Die Mitarbeiterbefragungen lassen sich
einfach und gezielt anpassen, um jederzeit aussagekräftige Informationen und
Feedbacks zu erhalten.

2. Einfache Durchführung und hohe Teilnahmerate

Dabei bietet Workbase Unternehmen auch eine sehr einfach zu bedienende Plattform
zur Durchführung von Mitarbeiterbefragungen: Dank der Workbase-Integration sind
die Umfragen für Mitarbeiter unkompliziert zugänglich und ermöglichen jederzeit
ein direktes Feedback. Durch seine breite Datenbasis und damit aussagekräftigere
Ergebnisse gewährleistet Workbase zudem eine reibungslose Umsetzung und eine
hohe Beteiligungsquote.

3. Vertraulichkeit und Anonymität

Um ein ehrliches Feedback zu erhalten, sind jedoch auch Vertraulichkeit und
Anonymität der Mitarbeiterbefragungen besonders wichtig. Wer sich als
Unternehmen für die Nutzung von Workbase entscheidet, kann hierbei
sicherstellen, dass die Mitarbeiterbefragungen in einer vertraulichen Umgebung
stattfinden und so eine Atmosphäre schaffen, in der Mitarbeiter ihre Meinungen
frei äußern können.

4. Auswertung und Analyse

Unternehmen sollten Mitarbeiterbefragungen jedoch auch nutzen, um Trends zu
identifizieren und die Arbeitsbedingungen und die Mitarbeiterzufriedenheit durch