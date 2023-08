WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Juni 2023 (real, vorläufig):



-1,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-1,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Mai 2023 (real, revidiert):-0,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+0,0 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2023gegenüber Mai 2023 saison- und kalenderbereinigt um 1,5 % gesunken. Im Mai 2023blieb die Produktion nach Revision der vorläufigen Ergebnisse mit -0,1 % nahezuunverändert zum Vormonat April 2023 (vorläufiger Wert: -0,2 %). ImDreimonatsvergleich war die Produktion von April bis Juni um 1,3 % niedriger alsin den drei Monaten zuvor.Innerhalb des Produzierenden Gewerbes sind sehr unterschiedliche Entwicklungender Wirtschaftsbereiche zu erkennen: Die Automobilindustrie beeinflusste dasGesamtergebnis im Juni 2023 stark negativ (saison- und kalenderbereinigt -3,5 %zum Vormonat), nachdem die Produktion in diesem Bereich im Vormonat um 5,8 %gestiegen war. Auch das Baugewerbe (-2,8 %) hatte einen negativen Einfluss aufdas Gesamtergebnis. Positiv auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen dasdeutliche Wachstum in der pharmazeutischen Industrie (+7,9 %) aus, nachdem dieProduktion in diesem Bereich im Mai 2023 um 13,3 % gesunken war.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im Juni 2023 gegenüber Mai 2023 saison- und kalenderbereinigt um 1,3 % ab.Die Produktion von Investitionsgütern verzeichnete einen Rückgang von 3,9 %. DieProduktion von Konsumgütern stieg um 1,8 % und die Produktion vonVorleistungsgütern um 0,4 %. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung imJuni 2023 um 0,6 % höher.Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2022 war die Produktion im ProduzierendenGewerbe im Juni 2023 kalenderbereinigt 1,7 % niedriger. Die Industrieproduktionsank im gleichen Zeitraum um 0,3 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juni 2023gegenüber Mai 2023 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 % gestiegen. ImVergleich zum Vorjahresmonat Juni 2022 war die energieintensive Produktion imJuni 2023 um 12,2 % niedriger. Eine Analyse zum Produktionsindex fürenergieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite "Industrie,Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes