KGAL verkauft MGC Office Center mit 24.000 m² in Wien - OTTO Immobilien als Makler

Wien (ots) - Größte Bürotransaktion 2023 - Lukaschek: Weiterhin Nachfrage am

Wiener Markt



Der deutsche Asset- und Investment Manager KGAL hat vor kurzem das MGC Office

Center in Wien Erdberg mit einer Fläche von 24.000 m² über Vermittlung von OTTO

Immobilien verkauft. Es ist dies heuer die bislang größte Bürotransaktion in der

Bundeshauptstadt. Die Immobilie wurde im Rahmen eines strukturierten

Bieterverfahrens erworben, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Das BREEAM zertifizierte Gebäude in der Modecenterstr. 14, 1030 Wien ist

langfristig an mehrere, der öffentlichen Hand nahestehende, Unternehmen

vermietet. Die KGAL hatte des Gebäude 2000 für den Fonds Jelisa erworben und es

seitdem erfolgreich bewirtschaftet und fortlaufend modernisiert.