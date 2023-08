Übergeordnet schwankt E.ON seit Anfang letzten Jahres zwischen den Kursmarken von 7,28 und auf der Oberseite 12,29 Euro grob seitwärts, womit die Tendenz seit 2017 ungebrochen fortgesetzt wird. Nachdem allerdings im Zeitraum zwischen Oktober letzten Jahres und Anfang Mai dieses Jahres eine fünfwellige Impulswelle gelungen war, sind die Aktien in eine gesunde Konsolidierung übergegangen und arbeiten nun eine zweite Verkaufswelle aus. Diese könnte noch ein deutliches Stück weit abwärts reichen, ehe Bullen wieder auf den Zug aufspringen und die Aktie in eine neuerliche Aufwärtsbewegung führen.

Aus technischer Sicht wäre es für die E.ON-Aktie nichts Ungewöhnliches, wenn das Papier weiter in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 10,04 Euro tendiert, dies würde sich auch sehr gut mit einem auferlegten Fibonacci-Raster decken. Technisch wäre dies auch eine sehr vielversprechende Kaufgelegenheit an der letzten zweistelligen Kursmarke. Gelingt es aber vorzeitig die laufende Abwärtsbewegung zu beenden, dürfte es jedoch erst oberhalb von 11,50 Euro zu Anzeichen auf weitere Gewinne an 11,79 und schließlich die aktuellen Jahreshochs bei 12,29 Euro kommen.

E.ON SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: