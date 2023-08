"Ohne klinische Studien gibt es keinen medizinischen Fortschritt." / Interview

München (ots) - Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da war

Deutschland weltweiter Vizemeister: Nur in den USA wurden mehr klinische Studien

durchgeführt. Inzwischen belegt die Bundesrepublik Platz 7. Das hat

weitreichende Folgen. Denn in klinischen Studien können Ärzt:innen die Medizin

von Morgen erlernen und mitgestalten; Patient:innen können früh von neuen

Therapieansätzen profitieren. Ein Interview mit Dr. Petra Moroni-Zentgraf,

Medizinische Leiterin bei Boehringer Ingelheim: https://ots.de/Bl6cYp .



