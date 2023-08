In Lethargie gefangen

Der Blick auf den unteren Chart lässt nicht viel Gutes erwarten. Aurora Cannabis ergeht sich bereits seit einer gefühlten Ewigkeit in einer Korrektur. Bislang wollte es der Aktie nicht gelingen, einen tragfähigen Boden auszubilden, von dem ausgehend sie eine nachhaltige Erholung starten kann.

Die Lethargie, die den Cannabis-Sektor so fest in ihrem Würgegriff hält, manifestiert sich wohl nirgendwo eindrucksvoller als in der Kursentwicklung des ehemaligen Highflyers Aurora Cannabis.