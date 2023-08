Aktie hängt (noch) in den Seilen

Die Infineon-Aktie musste kürzlich einen kapitalen Abverkauf über sich ergehen lassen. Die Zahlen für das 3. Geschäftsquartal enttäuschten Anleger und Analysten. Und diese Enttäuschung brach sich entsprechend Bahn.

Der untere Chart zeigt es deutlich – der Rücksetzer ist der Stabilität nicht unbedingt zuträglich gewesen. Das Erreichen einer wichtigen Unterstützung könnte nun aber den Start einer (möglicherweise kräftigen) Erholung begünstigen.

Infineon gab den Umsatz für das 3. Quartal (3-Monatszeitraum zum 30.06.) des Geschäftsjahres 2023 mit 4,089 Mrd. Euro an. Das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das robuste Umsatzplus schlug auch auf den Gewinn durch. Das Ergebnis nach Steuern gab Infineon mit 831 Mio. Euro an; ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Ein Punkt, der den Marktteilnehmern überhaupt nicht schmeckte, war die Entwicklung der Marge. Infineon gab die Bruttomarge in Q3 / 2023 mit 44,5 % an, nach 43,2 % in Q3 / 2022. So weit, so gut, möchte man meinen. Doch bezieht man das 2. Quartal 2023 mit ein, bietet sich ein etwas anderes Bild – für das 2. Quartal 2023 wies Infineon eine Bruttomarge in Höhe von 46,6 % aus. Ein weiterer Punkt, der enttäuschte, war der verhaltene Ausblick auf das laufende 4. Quartal. Infineon rechnet mit einem Umsatz in Höhe von 4 Mrd. Euro.

Ob die vorgelegten Zahlen allerdings einen derartigen Rücksetzer rechtfertigen, sei dahingestellt. Offenkundig suchte der eine oder andere Marktakteur vor dem Hintergrund der fragilen Gesamtmärkte einen Anlass, um die Gewinne mitzunehmen.

Aus charttechnischer Sicht bietet sich ein spannendes Bild. Infineon ist in die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone 35,0 Euro / 32,5 Euro eingedrungen. Diese wird von der ansteigenden 200-Tage-Linie verstärkt. Sollte es für Infineon unter die 32,5 Euro gehen, muss eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 30 Euro / 28 Euro in Betracht gezogen werden. Die Rückeroberung der 35 Euro würde der Aktie hingegen die Tür in Richtung 38 Euro öffnen.