ABDA lässt Patienten zu Wort kommen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Apotheken stehen weiterhin unter enormem Druck. Nach einerdreijährigen Pandemie, mitten in einer Lieferengpass-Krise und mit Blick auf denzunehmenden Fachkräftemangel wird es für die Apotheken immer schwerer, ihrePatientinnen und Patienten zuverlässig mit Arzneimitteln zu versorgen. Hinzukommt, dass weder die Bundesregierung noch der Bundestag bislang anerkannthaben, dass eine finanzielle Entlastung der Apotheken endlich nötig ist.ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening kündigt daher eine weitere, großangelegte Kommunikationsmaßnahme an: "Unser bundesweiter Protesttag am 14. Junihat gezeigt, wie groß die Not im Berufsstand ist. Im ganzen Land waren dieApothekenteams auf der Straße, um der Politik zu signalisieren, dass dieflächendeckende Arzneimittelversorgung unserer Patientinnen und Patienten inGefahr ist. Eine wichtige Botschaft, die wir an diesem Tag mitgenommen haben,war der riesige Zuspruch der Bevölkerung. Die Menschen in diesem Land brauchenihre Apotheke vor Ort - für unsere Protestmaßnahmen zeigten die Patientinnen undPatienten großes Verständnis. Da sich die Politik nach wie vor weigert, denwirtschaftlichen Druck in unserer Branche auszugleichen, werden wir nun alsnächsten Schritt in unserer Eskalationsstrategie die Stimme der Patientinnen undPatienten zu Wort kommen lassen."In den kommenden Tagen werden die noch knapp 18.000 Apotheken etwa 1,8 MillionenPostkarten an ihre Patientinnen und Patienten aushändigen. ABDA-PräsidentinOverwiening erklärt: "Auf den Karten haben die Menschen die Gelegenheit, kurzund individuell festzuhalten, warum sie ihre Apotheke vor Ort brauchen. Wirwerden die Karten einsammeln, die gesammelten Aussagen der Öffentlichkeitpräsentieren und die Postkarten an die Bundesregierung weitergeben." Overwieningweiter: "Seit elf Jahren gehen die Gesundheitspolitikerinnen undGesundheitspolitiker der Frage nach der wirtschaftlichen Unterstützung fürApotheken aus dem Weg. Während die Inflation, die Personalkosten und dieAusgaben für den Wareneinsatz in diesen Jahren rasant gestiegen sind, musstendie Apotheken zuletzt sogar eine Honorarkürzung akzeptieren. Es kann nicht imSinne unserer Patientinnen und Patienten sein, diese Entwicklung und somit einweiteres Absinken der Apothekenzahl in Kauf zu nehmen. Deswegen rufen wir dieApotheken und die Bevölkerung dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen." Beider Umsetzung der Aktion erhält die ABDA Unterstützung von den beidenKundenzeitschriften "Apotheken Umschau" und "MyLife". Overwiening dazu: "Es istdankenswert und macht Mut, dass die beiden Unternehmen den Handlungsdruck derApotheken vor Ort nachvollziehen und uns unterstützen."