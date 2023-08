Erstes Fundament für Ørsteds neue Offshore-Windparks in der Nordsee installiert (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Installation der neuen Offshore-Windparks von Ørsted in

Deutschland hat begonnen. Nach der Verschiffung aus Eemshaven in der

Niederlanden in das Baufeld, rund 32km vor der Insel Norderney, wurde nun am

vergangenen Freitag das erste Fundament durch das Errichterschiff Lez Alizés,

des Unternehmens Jan De Nul Group, im Windpark Gode Wind 3 (GOW03) gesetzt. Der

Offshore-Windpark wird insgesamt 24 sogenannte Monopile-Fundamente umfassen,

darunter eines für die Offshore-Umspannstation, die im Laufe des Sommers im

Windpark installiert wird. Direkt im Anschluss an GOW03 folgen in den kommenden

Monaten dann auch die 83 Fundamente für den Windpark Borkum Riffgrund 3 (BKR03).



Jörg Kubitza, Geschäftsführer von Ørsted in Deutschland, dazu: "Mit der

Installation der Fundamente für unsere beiden neuen Projekte schaffen wir in

diesem Jahr die Grundlage für zusätzliche, kraftwerksgroße erneuerbare Energie

auf dem Meer. Und etablieren Offshore-Windkraft so weiter als Säule der

Energiewende. Mich freut, dass wir den nächsten Meilenstein nun erreicht haben.

Neben den benötigten Kapazitäten, die in den kommenden Jahrzehnten geschaffen

werden müssen, stehen unsere Projekte auch exemplarisch dafür, wie

Offshore-Windkraft wertschöpfend und wettbewerbsfähig in Deutschland ausgebaut

werden kann - wenn die richtigen Grundlagen dafür gegeben sind."