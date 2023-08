Baden-Baden (ots) - Dank "Barbie" schwebt halb Deutschland derzeit auf einerrosaroten Wolke. Und der Blockbuster mit Margot Robbie und Ryan Gosling in denHauptrollen beschert auch dem Merchandise-Markt einen regelrechten Run. Sowurden seit Kinostart hierzulande 19 Prozent mehr "Barbie"-Lizenzartikelverkauft als in den beiden Wochen zuvor. Besonders "Barbie"-Spielzeug verkauftsich prächtig; aber auch Essens- und Küchenprodukte gehen häufig über denLadentisch. "Barbie"-Bekleidung konnte den Absatz sogar um mehr als dasSiebenfache steigern. Dies zeigen die Daten aus dem Merchandise-Panel von GfKEntertainment.In den Offiziellen Deutschen Charts ist "Barbie" ebenfalls ein gern gesehenerGast. Hier gelang "Barbie - The Album" auf Rang sechs (aktuell Rang zehn)kürzlich der bislang höchste Einstieg eines Soundtracks in diesem Jahr.Zusätzlich sind fünf Filmsongs in der Single-Hitliste vertreten: "Dance TheNight" (Dua Lipa, neun), "Barbie World" (Nicki Minaj & Ice Spice feat. Aqua,zehn), "What Was I Made For?" (Billie Eilish, elf), "Speed Drive" (Charli XCX,83) und "I'm Just Ken" (Ryan Gosling, 86). In den DVD-Katalog-Charts platzierensich insgesamt vier "Barbie"-Titel: "Barbie - Meerjungfrauen Edition" (17),"Barbie - Prinzessinnen Edition" (21), "Barbie - Feen-Edition" (23) und "Barbie- Schwanensee / Die verzauberten Ballettschuhe" (32).Das Merchandise-Panel von GfK Entertainment wurde 2022 gestartet und ist dasweltweit erste Point-of-Sale-Panel seiner Art. Abgedeckt werden diewöchentlichen Verkaufsdaten der Absatzwege stationärer Handel und E-Commerce.Pressekontakt:Hans Schmucker, mailto:hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, mailto:nadine.arend@gfk.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/11911/5574971OTS: GfK Entertainment GmbH