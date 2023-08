GOLDMAN SACHS stuft Moller-Maersk auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Sell" mit einem Kursziel von 9400 dänischen Kronen belassen. Die Container-Reederei habe im zweiten Quartal insgesamt solide abgeschnitten, das operative Umfeld dürfte sich aber weiter verschlechtern, da die Kapazitäten in einem ohnehin schwachen Markt im zweistelligen Prozentbereich zulegen dürften, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 08:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 1.715EUR gehandelt.