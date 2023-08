Bericht Taiwanesischer Chipriese TSMC kommt nach Deutschland

Hsinchu/Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Die milliardenschwere Ansiedlung des Chipkonzerns TSMC in Dresden ist laut eines Berichts des "Handelsblatts" weitgehend beschlossene Sache. Am Dienstag tritt der Vorstand des Unternehmens aus Taiwan zusammen, bei dem "Board-Meeting" würden sich die Beteiligten aller Voraussicht nach für den Standort Dresden aussprechen, schreibt die Zeitung in ihrer Dienstagsausgabe unter Berufung auf Regierungskreise.



"TSMC wird kommen", sagte einer der Insider. Alle Formalitäten seien geklärt. Es soll demnach zugesagt sein, dass der Bund den Fabrikbau mit fünf Milliarden Euro unterstützt.