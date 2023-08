Wirtschaft Bahnindustrie warnt vor Scheitern der Schienennetz-Sanierung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Bahnindustrie beklagt ein zu langsames Tempo sowie unzureichende Investitionszusagen bei der Modernisierung des deutschen Schienennetzes. "Die geplante Sanierung des Schienennetzes droht zu scheitern", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Sarah Stark, der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe).



Konkreten Zusagen gebe es nicht. Es sei zwar richtig, dass die Bundesregierung 45 Milliarden Euro zusätzlich bis 2027 in die Schiene investiere, aber: "Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2024 fehlen diese 45 Milliarden Euro." Es gebe darin bislang drei Milliarden Euro Mehrinvestitionen in die Schiene.