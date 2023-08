In diesen Städten ist die Mietrendite am höchsten (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wie hoch die

Brutto-Mietrendite in den deutschen Metropolen ausfällt und wo deutschlandweit

die höchste Mietrendite erzielt werden kann:



- Deutschlandweit höchste Mietrendite in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen:

Anhalt -Bitterfeld und Gera führen mit 5,4 Prozent Mietrendite bei

Bestandswohnungen.

- Berlin und Köln weisen mit durchschnittlich 3,1 Prozent die höchste

Mietrendite unter den Metropolen auf.

- In Düsseldorf ist die Mietrendite mit 2,3 Prozent im Metropolenvergleich am

niedrigsten.