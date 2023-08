JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. "Welche Verlangsamung? Die Erwartungen werden übertroffen und die Ziele erhöht", kommentierte Analyst Marcus Diebel den optimistischeren Ausblick des Online-Immobilienmarktplatzes am Montag in einer ersten Reaktion. Er sieht für den Marktkonsens für das operative Ergebnis (Ebitda) nun 5 bis 6 Prozent Spielraum nach oben./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 01:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 01:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,87 % und einem Kurs von 60,96EUR gehandelt.