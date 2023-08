Anleger von Siemens Energy nervös - Aktie wieder sehr schwach

(neu: Aktienkurs, weitere Stimmen, Kapitalmarkttag November)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zwischenzeitlich deutlichen Dreh ins Plus sind die Aktien von Siemens Energy am Montagnachmittag wieder dort angekommen, wo sie am Morgen gestartet waren: im tiefen Minus. Die Probleme bei der Windkraft-Tochter Gamesa verunsichern die Anleger. Bedenken in puncto einer Kapitalerhöhung ließen zwar nach, doch dies half dem Kurs nur vorübergehend auf die Sprünge.

Zuletzt verloren die Papiere des Energietechnikkonzerns 6,4 Prozent auf 14,56 Euro und blieben damit etwas über ihrem Tagestief von 14,45 Euro aus dem frühen Handel. Der Ende Juni nach abermaliger Prognosekürzung mit 13,775 Euro erreichte tiefste Kurs seit November 2022 rückt nun aber wieder in die Nähe. Der Leitindex Dax , in dem Siemens Energy der mit Abstand schwächste Wert waren, gab am Montagnachmittag moderat nach.