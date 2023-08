Amazon hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Analystenschätzungen deutlich übertroffen und steigerte den Umsatz um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 134,4 Mrd. US-Dollar. Die Umsatzerlöse im Cloud-Segment AWS erhöhten sich dabei um 12 Prozent auf 22,1 Mrd., der operative Gewinn konnte sich von 3,3 Mrd. auf 7,7 Mrd. US-Dollar sogar mehr als verdoppeln. Den Nettogewinn gab der Vorstand mit 6,7 Mrd. US-Dollar an, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 2,0 Mrd. US-Dollar verbucht werden musste. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich von minus 0,20 auf plus 0,65 US-Dollar. Für das dritte Quartal stellt Amazon einen Umsatz von 138 bis 143 Mrd. Dollar und ein operatives Ergebnis von 5,5 bis 8,5 Mrd. US-Dollar in Aussicht.

Ausblick über Erwartungen